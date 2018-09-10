Hatay’da pompalı tüfekle saldırı olayına tutuklama

-Zanlı Adliye

--ARŞİV-

-Hastaneden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Polis aracının gitmesi



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde pompalı tüfekle motosikletli 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi’nde motosikletle seyir halindeki bilinmeyen bir nedenle 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açılmasıyla olayıyla ilgili Derviş Ö. gözaltına alındı. Yaşanan olayda motosikletteki Kadir G. ve Erdinç K. açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Olayla ilgili emniyet ekiplerinin yaptıkları geniş çaplı araştırmada Derviş Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun Adliyesi’ne çıkarılan Derviş Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

