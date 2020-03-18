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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Hatay'da PKK/YPG operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkarılması

Sosyal Medya Akalan Propaganda Gesi Terör Örgütü 

-Adliyeye getirilmesi

( HATAY )- Suriye uyruklu şahsın örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (İBÇ-
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