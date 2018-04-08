Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da Paskalya Bayramı

Hatay'da Paskalya Bayramı

- Sarılar ve Tokaçlı Mahallelerinde bulunan Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi ve Aya Yorgi Ortodoks Kiliselerinde düzenlenen ayinler - Maria Şahbaz ile röportaj - Tokaçlı Mahalle Muhtarı İbrahim Çilingir ile röportaj - Maria Ana Rum Ortodoks ve Aya Yorgi Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendiHATAY (AA) - Hatay 'ın Altınözü ilçesinde Paskalya Bayramı dolayısıyla Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi ve Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Musa Papaz ve Aya Yorgi Ortodoks Kilisesi Papazı Cebrail Kuşoğlu tarafından yönetilen ayinlerin bir bölümü kilise içerisinde bir bölümü de bahçede gerçekleştirildi.
Ayine katılanlar mumlar yaktı ve dua etti.Ayine katılanlardan Maria Şahbaz, Paskalya Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kutladıklarını belirtti.
Tokaçlı Mahalle Muhtarı İbrahim Çilingir de bayramı, kiliselerine yurt içi ve dışından gelen çok sayıda vatandaşla birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
Çilingir, Paskalya Bayramı'nın barış ve huzur içinde geçmesini diledi.

Beraberlik Aria 

İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı