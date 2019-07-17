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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da 'Parçalı ay tutulması' kartpostallık görüntüler oluşturdu Video

Hatay'da 'Parçalı ay tutulması' kartpostallık görüntüler oluşturdu Video

Tutulmadan görüntüler

Bild Ay Tutulması Irak 

-Detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Belen ilçesinde parçalı ay tutulması cami ve Türk Bayrağı manzarasında güzel görüntüler oluşturdu. Az rastlanır doğa olayları ülkemizde yoğun ilgi görüyor. İlk olarak 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen tam ay tutulmasının ardından 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece ise parçalı yani kısmi ay tutulması gerçekleşti. Parçalı ay tutulması tüm Türkiye’den takip edilebildi. Hatay'ın Belen ilçesinde ay tutulması muhteşem bir manzara oluşturdu. Cami ve Türk bayrağı heykeli manzarasında görüntülenen ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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