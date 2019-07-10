Hatay’da otomobil yayaya çarptı

-Kaza yapan araç detay

-Yaralının ayakkabısı

-Polis inceleme

-Kaza nedeniyle trafik oluşması



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Maşuklu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. yönetimindeki 31 E 1143 plakalı otomobil kendi şeridinde seyir halindeyken, yola atlayan Selim B.’ye çarptı. Kafasını otomobilin ön camına çarparak ağır yaralanan Selim B., sağlık ekipleri tarafından Hatay Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir başka otomobil sıkıştırınca yayayı fark edemedi İsim vermeyen görgü tanıklarının iddialarına göre, 31 E 1143 plakalı otomobil sürücü M.A.A., seyir halinde iken plakası bilinmeyen bir başka otomobil tarafından sıkıştırıldı. Görgü tanıkları, sıkıştırma sırasında M.A.A.’nın yola atlayan Selim B.’yi fark edemediğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

