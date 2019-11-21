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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı İzle

Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı İzle

Olay yerinden genel görüntüler

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyonu hakimiyetini yitiren otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan İlçesi ceviz yokuşu karayolu civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 ABF 131 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında bulunan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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