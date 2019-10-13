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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını

İtfaiye aracı

Ormanlı İtfaiye Eri Orman Yangını Trol 

-İtfaiye aracı ve personeller
-Yangın alanlarında soğutma çalışmaları
-Personelin hortumu geri çekmesi
-Küle dönen alanlardan görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektara yakın alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerindeki Karlısu Mahallesi'nde zirai alanda temizlik çalışmaları sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. 4 arazöz ve çok sayıda itfaiye eriyle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası 2 hektara yakın alan kül oldu.
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