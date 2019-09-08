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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Helikopter

Zeytinli Zeytinlik İtfaiye Eri Orman Yangını Helikopter 

-Yanan bölgedeki dumanlar
-Detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesinde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.
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