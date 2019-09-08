Hatay'da orman yangını

-Yanan bölgedeki dumanlar

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( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesinde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.

