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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını

Çıkan yangın

Orman Yangını Trol 

- Vatandaş müdahalesi
- Helikopterin su taşıması
- Helikopterden yangın alanı
- İtfaiye aracı gidişi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Antakya ilçesinde orman yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın, ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 3 hektarlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği yangın, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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