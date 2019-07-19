Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Bild Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 

-genel ve detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 3 su tankı ve 20 yer işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı