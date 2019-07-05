Hatay'da orman yangını

- Yangından genel ve detay görüntüler - Yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesi - Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alanda zarar oluştu.Habib - i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı ve 15 yer işçisiyle müdahale edildi.Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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