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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

- Yangından genel ve detay görüntüler - Yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesi - Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alanda zarar oluştu.Habib - i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı ve 15 yer işçisiyle müdahale edildi.Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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