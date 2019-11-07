Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 19 gözaltı

Hatay’da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 19 gözaltı

Ekipler eve baskın

Şafak Operasyonu Suç Örgütü Cep Telefonu Şafak Vakti Pompalı Tüfek 

-Kapıyı kırmaya çalışmaları ve kapının açılması
-Ekiplerin eve girişi
-Bir başka adrese baskın
-Ekiplerin içeri girişi
-Evlerde çıkan silahların gösterilmesi
-Arama sonunda ele geçirilen silahlar

( HATAY )- Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah, senet ve çek ele geçirildi HATAY

- Hatay'da silahlı organize suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç işleme maksadıyla örgüt kurma, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahlı tehdit, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri öne sürülen organize suç örgütüne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. 3 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor Operasyonda 2 adet 14 Browning marka tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet 7.65 mm tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Fransız Onlusu tabir edilen tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 302 adet 9mm tabanca fişeği, 26 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet komando bıçağı, 8 adet otomatik pompalı tüfek, 81 adet otomatik tüfeklere ait fişek, toplam 78750 TL olan 14 ayrı adet senet, 1 adet çek, 250 gram esrar maddesi, 5 adet Captagon, 1 adet hard disk, 10 adet cep telefonu, sim kartlar ve 4 adet hafıza kartı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı