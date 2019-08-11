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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi Video

Hatay'da mezarlıklar ziyaret edildi Video

Şehitlik girişi

Şehit Kalaba Alabalık Şehit Aileleri Irak 

-Şehitliğe gelenler
-Başkan Yılmaz'ın dua etmesi ve karanfil bırakması
-Mezarlık önü çiçekçiler
-Mezarlık girişi
-Yoğun kalabalık detay

( HATAY )- Hatay'da mezarlıklar doldu taştı- Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz Şehit kabirlerinin tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı HATAY

- Hatay'da, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı. Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu. Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz da Şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktı. Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.
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