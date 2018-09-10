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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da Merhum Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri İzle

Hatay'da Merhum Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri İzle

- Aba güreşlerinden genel ve detay görüntü, - MHP milletvekili Lütfi Kaşıkçı konuşmasından detay, - Yöresel peynir ikramından detayHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde, merhum Alparslan Türkeş'i anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aba Güreşi Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Mahmut Çayırcı kazandı.Şampiyona, ilçe merkezindeki Devrent Mesire Alanı'nda final maçlarıyla son buldu.MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın katkısıyla, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciliğince 12 sıklette yapılan organizasyonda 4 ilden 497 sporcu mücadele etti.Toplam 23 bin lira para ödüllü şampiyonada dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.
Milletvekili Kaşıkçı, yaptığı açılış konuşmasında, Yayladağı'nın aba güreşinin anavatanı olduğunu söyledi.

Ömrü yettikçe her yıl yaz aylarının sonunda bu etkinliği Yayladağı'nda gerçekleştireceklerini aktaran Kaşıkçı, "Yiğidin harman olduğu yerde bulunmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.
Kaşıkçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"24 Haziran seçimleri öncesi bir sözüm vardı. 'Yayladağı'nda aba güreşlerini hep belediye başkanları düzenliyor, yükün hepsini onlar sırtlıyor. Bir güreş de biz düzenleyelim.' dedik ve bugün sözümüzü tutuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güreş bir kereye mahsustu fakat şu tabloyu gördükten sonra bu şampiyonayı geleneksel hale getirip inşallah her yıl düzenleyeceğiz."Programı, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Yayladağı Belediye Başkan Vekili Cemil Ceylan, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, MHP Antakya İlçe Başkanı Niyazi Öztürk, AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP Yayladağı İlçe Başkanı Celal Atmaca ve çok sayıda sporsever de izledi.Çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda, ağır sıklette rakibi Enes Kargı'yı yenen Mahmut Çayırcı, başpehlivan unvanını kazandı.Organizasyonda ayrıca, 30 kiloda Hakan Hayrullah Hançer, 35 kiloda Yasin Uyan, 40 kiloda Semih İpek, 45 kiloda Serhat Akbaş, 50 kiloda Kurban Güven, 55 kiloda Ferhat Kılıç, 60 kiloda Hüseyin Çağtay, 65 kiloda Muhammet Yalçın, 70 kiloda Tugay Alyaz, 75 kiloda Oğuz Doğruer ve 80 kiloda Selim Kozan birinci oldu.

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