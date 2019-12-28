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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’da kuyuya düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’da kuyuya düşen eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen eşeğe itfaiye ekiplerinin müdahalesi

İş Makinesi 

-İş makinesi yardımı ile kuyudan çıkarılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 metrelik boş su kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Yayladağı ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi kırsalında meydana geldi. Görentaş mahallesi kırsalında boş su kuyusuna bir eşeğin düştüğünü gören mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Yayladağı Grup Amirliği ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin de yardımı ile halat bağlanarak yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu eşek düştüğü kuyudan çıkartılıp sahibine teslim edildi.
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