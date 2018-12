Hatay’da kuduz vakası: 2 mahalle 6 ay süreyle karantinaya alındı İzle

-Atın sahibi Mehmet Göçer’in konuşması

-At ve evcil hayvan görüntüleri



( HATAY ) -- Bir tilkinin saldırdığı at yavrusunun ölmesi nedeniyle 2 mahalle karantina altına alındı HATAY



- Hatay’da Aşağı Burnaz Mahallesinde bir tilkinin at yavrusuna saldırıp öldürmesi sonucu yapılan testlerde kuduz tespit edildi. Yetkililer tarafından Aşağı Burnaz Mahallesi ve Yukarı Burnaz Mahallesi 6 ay süresince karantina altına alındı. Erzin ilçesinde bir tilkinin at yavrusuna saldırması sonucu yetkililer tarafından yapılan testlerin ardından kuduz tespit edildi. Ortaya çıkan kuduz vakasının ardından Aşağı Burnaz Mahallesi ve Yukarı Burnaz Mahallesi 6 ay süresince karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşağı Burnaz Mahallesi Muhtarı Halil Ekren, “Geçenlerde, ilçeye gelen bir tilkinin yeni doğan at yavrusuna saldırması sonucu atın yavrusunun 2 gün sonra öldüğünü gördük. Bende olayı yetkililere bildirmem üzerine ölü tayın kafasını labaratuvara yolladılar. Sonuç pozitif çıktı. Yani kuduz mikrobuna rastlanıldı. Bunun üzerine yetkililer olay yerine gelip her 2 mahalleyi 6 ay süreyle karantina altına aldılar. Bizim mahalle ile Yukarı Burnaz Mahallesindeki tüm evcil hayvanlar kuduza karşı aşılanıp mahalle halkı da bilinçlendirildi. Hal böyle olunca mahallemize hayvan giriş ve çıkışları 6 ay süre ile yasaklandı” diye konuştu.

(ELF-