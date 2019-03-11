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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da korkutan yangın İzle

Hatay’da korkutan yangın İzle

İtfaiyeci kask kamerası görüntüsü (sessiz)

( HATAY )- Bir evde çıkan yangın itfaiye erinin kask kamerasıyla görüntülendi HATAY

Kamera İtfaiye Eri Müstakil Ev 


- Hatay'da, müstakil bir evde yangın çıktı. Söndürülen yangının ardından evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi, 632. Sokakta bulunan müstakil bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri alarma geçerken, alevlerin yükseldiği evde yangının çevreye sıçramaması için itfaiye ekipleri uzun süre müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, müstakil evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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