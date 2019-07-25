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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da korkutan kayalık yangını... Yangında dağdan yuvarlanan kaya parçaları bir eve düştü

Hatay’da korkutan kayalık yangını... Yangında dağdan yuvarlanan kaya parçaları bir eve düştü

İtfaiye ve AFAD’ın gelişi

Kayalı Çekim Orman Yangını 

-Yanan alan uzaktan çekim
-Yanan alan yakın çekim
-Yanan alan elle müdahale
-Alanda itfaiye yoğunluğu
-Eve düşen kaya parçası ve ev detay
-Kayanın düşmesini anlatan adam
-İtfaiye toparlanması ve gitmesi

( HATAY )- Evlerin bulunduğu kayalık alanda yangın çıktı HATAY

- Hatay’ın Antakya ilçesinde kayalık alanda orman yangını çıktı. Yangında dağdan düşen kaya parçaları bir evin içine düştü. Edinilen bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteği St. Pierre Kilisesi yakınlarında kayalık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Antakya Orman İşletme Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalede bulunduğu yangın 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 10 dönümlük alan kül oldu. Dağdan yuvarlanan kaya eve düştü Kayalık alanda çıkan yangında yuvarlanan kaya parçaları Aynur A., isimli bir vatandaşın evine düştü. Olayda şans eseri kimseye bir şey olmazken, AFAD Ekipleri evde inceleme başlattı.
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