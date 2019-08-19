Hatay’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi Video

-Alevler geniş alan

-Yükselen alevler

-Alevler çeşit görüntü

-İtfaiye araçları

-Ambulans



( HATAY )- Ekipler yangını tekrar kontrol altına almaya çalışıyor HATAY



- Hatay’da, akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alınırken, alevler rüzgarında etkisiyle yeniden farklı noktalara sıçradı. Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde meydana gelen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede diğer alanlara yayılarak yeniden alevlendi. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan anonsla yangın noktasına çok sayıda itfaiye aracı geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de yangına müdahalede bulunan orman işletme müdürlüğü ekiplerine su desteği sağladı. Alevlerin hızlı müdahale ile kısa sürede tekrar kontrol altına alınması bekleniyor.

