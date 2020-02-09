Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Hatay’da kendini yakan adamın eşi konuştu İzle

Hatay’da kendini yakan adamın eşi konuştu İzle

Kadın ve çocuklardan detay

Psikoloji 

-Bahar Yarıcı ile röp
-Bahar Yaracı'dan detay

( HATAY ) -- Bahar Yarıcı: "Eski eşim psikolojik sorunlarından dolayı daha öncede bu tür girişimlerde bulunmuştu” HATAY

- Hatay’da kendini yakan Adem Yarıcı'nın boşandığı eşi Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de bu tür intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ifade etti.
Şiddetli geçimsizlikten dolayı eşinden boşandığını belirten Bahar Yarıcı, “Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim ancak gidemedim” dedi.
Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı, "Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var ben de ayrılmak zorunda kaldım" diye konuştu.
İki çocuğuyla ortada kalan Bahar Yarıcı, devlet yetkililerinden yardım istediğini belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Aile Boyu İhale Şebekesine Rekor TutuklamaAile Boyu İhale Şebekesine Rekor Tutuklama
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı