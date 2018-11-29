Hatay'da kayıp çocuğun bulunma anı görüntülendi (2) Haberi

- Hatay 'da kayıp çocuğun bulunma anı görüntülendi Hatay 'da kayıp çocuğun bulunma anı görüntülendi - Erzin ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki çocukları polis ekiplerince bulundu - Çocuğun bulunma anı ve yaşanan sevinç kameraya yansıdıHATAY (AA) - Hatay 'da tarım işçisi ailenin kaybolan 3 yaşındaki çocukları polis ekiplerince bulundu.Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde narenciye bahçesinde çalışan Sengur ailesi, öğle yemeğinin ardından 3 yaşındaki kızları Kısmet Sengur'un yanlarında olmadığını fark etti.Çevrede bir süre kızlarını arayan ancak bulamayan aile, durumu polise bildirdi.Bunun üzerine olay yerine polis, jandarma ile Hatay , Adana ve Osmaniye'den AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, narenciye bahçesinde Kısmet'i bulmak için arama köpeği eşliğinde çalışma başlattı.Kısmet, 5 saat süren çalışmanın ardından polis ekiplerince kaybolduğu yere 2 kilometre mesafede bulundu.Kısmet'in bulunma anı ve polislerin sevinci cep telefonuyla görüntülendi.Kontrol amaçlı hastaneye götürülen Kısmet Sengur daha sonra ailesine teslim edildi.