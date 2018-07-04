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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da kaybolan küçük Ufuk özel köpeklerle aranıyor İzle

Hatay’da kaybolan küçük Ufuk özel köpeklerle aranıyor İzle

Arama yapan köpekler detay

Jandarma Komando Köpek Kadavra Pazar Günü 

-Arama yapan AFAD ekibi detay

( HATAY ) --Antalya’dan getirilen kadavra köpekleri "Melo", "Obert" ve jandarma köpeği "Eyvah" köyde bulunan evleri, ahır ve arazide arama çalışmalarına katıldı HATAY

- Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde geçen pazar günü kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar’ı 4 gün önce başlayan arama tarama çalışmaları sürüyor. Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları bugün sabahtan itibaren yeniden başladı.
Ufuk Tatar’ın arama çalışmalarına Antalya’dan getirilen kadavra köpekleri "Melo", "Obert" ve jandarma köpeği "Eyvah" köyde bulunan evleri, ahır ve arazide arama çalışmalarına katıldı.
Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 142 görevli personel ve vatandaşların desteğiyle arama çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. (ADM-
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