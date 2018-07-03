Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmaları - HATAY

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmaları - HATAY

- Arama çalışmalarından detay Hatay 'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'u arama çalışmaları - Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor - Arama çalışmalarına JÖAK, komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekipleri de katılıyorHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor.Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.Ekiplerce bölgede bulunan evlerin bahçeleri de aranıyor.Camilerden yapılan anonslarda da vatandaşlardan evlerinin çevresi ile bahçe ve kömürlüklere bakmaları istendi.Tatar'ın arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) ekipleri de katılıyor.Arama çalışmalarına Ankara, Adana ve Hatay 'dan 215 kişinin katıldığı, ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 30 kilometrelik alan taradığı öğrenildi.Ekipler arama çalışmaları sırasında bölgede gördükleri çocuklara su birikintileri ve ormanlık alanda tek başlarına gitmemeleri gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. - "Ufuk'u ne olur bana getirin"Önceki gün kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'un annesi Durdu Tatar (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğlunun bir an önce bulunmasını ümit ettiğini söyledi.

"Evladımı gören duyan olursa bize getirsin." diyen anne Tatar, ''Ufuk'u Allah rızası için bulup bana getirin. Yavrumu bana getirin, o benim canım. Benim yüreğim yanıyor, Ufuk'u ne olur bana getirin. Çocuğumu bulduysanız, kimin elindeyse, kimsede ise çocuğumu bana getirin.'' diye konuştu.
Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına önceki gün ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Jandarma Komando Muhabir Ormanlı Irak 

İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı