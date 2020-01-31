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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu İzle

Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu İzle

Gemiden görüntüler

( HATAY - TOPLU) HATAY

Uzunlu Argo Kargo Gemisi 


- Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demir atan kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki ve içerisinde 10 personelin bulunduğu "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklenirken, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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