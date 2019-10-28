Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

Hatay'da kaçak kazı yapan 6 kişi tutuklandı

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Jandarma Kaçak Kaçak Kazı 

-Araçlar
-Tutuklanan şahısların adliyeden çıkarılması
-Araca bindirilmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan istihbari bilgiler üzerine başlatılan çalışma sonucunda Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla kaçak kazı yapan 8 kişiyi kazı malzemeleri ve eser niteliği taşıyan objelerle yakaladı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden S.U., T.M., Y.K., V.B., C.Y. ve M.K. tutuklandı. (ONR-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı