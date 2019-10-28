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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da kaçak kazı operasyonu

Hatay'da kaçak kazı operasyonu

- Şüphelilerin adliyeye getirilişinden detay - Şüphelilerin araçlardan indirilişinden detay - Yayladağı Hükümet Konağı'ndan ve adliyeden detayHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir aylık istihbari çalışma neticesinde Yoncakaya Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 8 kişi kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi.Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak Kaçak Kazı Akalan 

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