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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay’da izinsiz konsere polis müdahalesi

Hatay’da izinsiz konsere polis müdahalesi

Polis müdahalesinden görüntüler

( HATAY ) HATAY

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Polis Arbede 


- Hatay’ın Samandağ ilçesinde izinsiz konser yapmak isteyen grup ile, polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. İlçeye bağlı, Deniz Mahallesi Hızır Parkı’nda izinsiz konser gerçekleştirmeye çalışan eylemci gruba, polis tarafından 3 kez ikazda bulunuldu. İkazlara rağmen dağılmayarak, eylemi sürdüren gruba, polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise karşılık vermeye çalışan 12 şahıs, emniyete götürüldü.
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