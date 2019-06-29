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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Haberi

Hatay'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Haberi

- Kazaya karışan otomobil - Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, - Ambulansın kaza yerine gelmesi, - Yaralı yakınlarının ambulansa alınması, - Yolu kontrollü olarak trafiğe açan trafik polisi ve jandarma ekipleri, - Olay yerine gelen ambulansHATAY (AA) - Hatay 'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alamiddin Özdemir yönetimindeki 31 DR 979 plakalı otomobil, Antakya - İskenderun kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde, tarım işçilerini taşıyan Kemal Yüceur idaresindeki 31 NFP 64 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, minibüsteki 6 işçi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Antakya - İskenderun kara yolunun tek yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

İlk Müdahale Jandarma Trafik Polisi Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

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