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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Video

Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Video

Kaza yapan araçtan detaylar

Bild Kalaba Alabalık 

-Toplanan kalabalıktan detaylar
-Aracın çekiciye yüklenmesi
-Detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan-Kumlu Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Baki yönetiminde 31 N 6867 plakalı otomobille karşı şeritten gelen Turgay Caka’nın kullandığı 06 BM 9508 plakalı otomobilin karıştı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada, 06 BM 9508 plakalı otomobilde bulunan Fatma Caka ve 31 N 6867 plakalı otomobilin sürüsü Bekir Baki yaralandı. Ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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