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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay'da iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı (2) İzle

Hatay'da iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı (2) İzle

- Hatay 'da iki minibüs çarpıştı - 13 yaralı - Kazanın meydana geldiği yerdeki ambulanslar - Kazaya karışan araçlardaki hasar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Hatay 'da iki minibüs çarpıştı: 13 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden Mehmet Yalçın (31) yönetimindeki 31 M 2542 plakalı minibüs ile Yoncakaya Mahallesi'nde Şemsettin Yüce idaresindeki 31 M 2660 plakalı minibüs, etkili olan yoğun sis nedeniyle çarpıştı.Kazada, araçlarda bulunan biri ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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