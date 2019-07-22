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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da iki grup arasında çatışma: 1 ölü

Hatay’da iki grup arasında çatışma: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

Çatışma Güvenlik Önlemi Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da, iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların da olduğu öğrenildi. Çatışma akşam saatlerinde Antakya ilçesi İzmir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı. Silahların çekildiği tartışmada A.K. isimli şahıs silahla yaralandı. A.K., olay yerinde hayatını kaybederken, yaralananlar ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, polis ekipleri de alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Çatışmayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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