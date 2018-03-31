Hatay'da Hamursuz Bayramı kutlaması

-Hamursuz detay

-Hatay Valisi Erdal Ata'nın konuşması

-Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu'nun konuşma

-Konuklara hamursuz ikram edilmesi

-Turistlere hamursuz ikram edilmesi



( HATAY )- Vali Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Antakya Musevi Havrası'nı ziyaret etti HATAY



- Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle ziyaret ettikleri Antakya Musevi Havrası'nda kendilerine ikram edilen mayalanmamış ekmeği yedi. Musevilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Antakya Musevi Havrası'nı ziyaret etti. Ziyarete, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Affan Mahallesi Alevi kanaat önderi Adnan Fatihoğlu da katıldı.

Vali Ata, Hatay’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 3 semavi dini de bünyesinde barındırdığını söyledi.



Hatay’da insanların barış, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşadığını belirten Vali Ata, "Tüm Musevi kardeşlerimizin Hamursuz Bayramı'nı kutluyorum. Burada diğer dinlere mensup kardeşlerimiz de var. Bu da buradaki birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Dünyada diğer toplumların örnek alması gereken bir yaşam tarzı” dedi.

Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Cenudioğlu, gelen misafirlere mayalanmamış ekmek ikram etti.

