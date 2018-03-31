Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da Hamursuz Bayramı kutlaması

Hatay'da Hamursuz Bayramı kutlaması

Konuklardan detay

Dinler İsaf Naat 

-Hamursuz detay
-Hatay Valisi Erdal Ata'nın konuşması
-Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu'nun konuşma
-Konuklara hamursuz ikram edilmesi
-Turistlere hamursuz ikram edilmesi

( HATAY )- Vali Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Antakya Musevi Havrası'nı ziyaret etti HATAY

- Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Musevilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle ziyaret ettikleri Antakya Musevi Havrası'nda kendilerine ikram edilen mayalanmamış ekmeği yedi. Musevilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindeki heyet, Antakya Musevi Havrası'nı ziyaret etti. Ziyarete, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Affan Mahallesi Alevi kanaat önderi Adnan Fatihoğlu da katıldı.
Vali Ata, Hatay’ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 3 semavi dini de bünyesinde barındırdığını söyledi.

Hatay’da insanların barış, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşadığını belirten Vali Ata, "Tüm Musevi kardeşlerimizin Hamursuz Bayramı'nı kutluyorum. Burada diğer dinlere mensup kardeşlerimiz de var. Bu da buradaki birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Dünyada diğer toplumların örnek alması gereken bir yaşam tarzı” dedi.
Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın önemini anlatan bir konuşma yaptı. Cenudioğlu, gelen misafirlere mayalanmamış ekmek ikram etti.
İlgili Foto Galeriler
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı