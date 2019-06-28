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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Hatay'da hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

- Yaralıların ambulanslara taşınmasından görüntü - Kaza yerinden görüntü - Yaralılara müdahale edilmesinden görüntüHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Afgan uyruklu Halmirza Yalcın'ın kullandığı 06 FA 5314 plakalı hafif ticari araç, Küreci Mahallesi mevkisinde devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Nasibe Özbek ve Taşbibi Yalcın yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Ticari Araç 

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