Hatay'da güvenlik uygulaması

: - Jandarmanın uygulama noktasından genel görüntü - Narkotik köpeğinin arama yapması - Kimlik kontrollerinden görüntülerHATAY - Hatay 'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Kentteki belli noktalarda yapılan uygulamada seyir halindeki araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve araç araması yapıldı.Uygulamaya çok sayıda jandarma personeli ve narkotik köpekleri de eşlik etti.
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