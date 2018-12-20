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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu Haberi

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu Haberi

- - Yakalanan göçmenlerden görüntü - Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla sınırdan geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 32'si tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'da düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 32'si tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen aralarında 3 askerin de olduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.İşlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklandı, 3'ü asker 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Adli Kontrol Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı Hanlı 

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