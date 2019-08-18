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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da 'Gadir-i Hum Bayramı' kutlamaları İzle

Hatay'da 'Gadir-i Hum Bayramı' kutlamaları İzle

Hatay 'da "Gadir - i Hum Bayramı" kutlamaları - Gadir - i Hum Bayramı kutlamaları - Kazanlarda pişirilen "hirisi" yemeğinden detaylar - Hazırlanan yemeklerin vatandaşlara dağıtılması - Bayram kutlamasına katılan Mehmet Akçay ve Sabit Daplan'ın konuşmaları Hatay 'da "Gadir - i Hum Bayramı" kutlamaları - Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir - i Hum Bayramı dolayısıyla Hatay 'da vatandaşlar türbeleri doldurdu - Evlerde veya türbelerde pişirilen, bayramın simgesi "hirisi" yemeği misafirlere ikram edildiHATAY (AA) - Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir - i Hum Bayramı, Hatay 'da kutlandı.Sabahın ilk ışıklarıyla kentteki çeşitli türbelere gelen vatandaşlar, burada barış, huzur ve kardeşlik için dileklerde bulunarak buhur yaktı.Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurbanların etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda odun ateşinde sabaha kadar pişirilmesiyle hazırlanan bayramın simgesi "hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.Bayram namazı sonrası, beyaz kaplara konan hirisi, tandır ateşinde pişen ekmekle, bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi.Bayram kutlamasına katılan Mehmet Akçay, Gadir - i Hum Bayramı'nın barış, kardeşlik ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.Sabit Daplan ise Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği günü bayram olarak kutladıklarını belirtti.
Bayramın birlik ve beraberliği temsil ettiğini anlatan Daplan, "Bayramın en önemli özelliklerinden biri de paylaşmaktır." dedi.
Öte yandan, Gadir - i Hum Bayramı nedeniyle kentteki birçok esnaf da dükkanlarını açmayarak, kutlamalara katıldı.

İsaf Gesi 

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