Hatay’da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

-Şüphelilerin getirilişi detay

-Şüphelilerin adliyeye geçirilmesi detay



( HATAY )- Operasyonda fuhuşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı HATAY



- Hatay’da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadi ile kandırılarak getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara fuhşa zorladığı tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 4 aylık çalışma sonrasında 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı. Şüpheliler insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık, zorlama suçlarından adliyeye sevk edildi. Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.



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