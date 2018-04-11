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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Hatay’da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

-şahıslardan detaylar

Biber Gazı İnsan Ticareti Fuhuş Operasyonu Amerikan Doları Prezervatif 

- -şahısların emniyetten çıkartılması
- ,-şahısların araçlara bindirilmesi

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’da polisin düzenlediği operasyonda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, insan ticareti, nitelikli yağma, gasp, cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Hatay'da 17, İstanbul'da 1 adres olmak üzere toplam 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenleyerek 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bol miktarda fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve dolu fişek, 2 adet bıçak, biber gazı, çok miktarda prezervatif, 8 Bin Euro, 9 Bin 310 TL, 150 TL sahte para, yabancı uyruklu kadın için düzenlenmiş ikametgah izin başvuru formları, ikametgah izin kartı, pasaport, Fas ülkesine ait kimlik belgesi ve 4 Bin 600 TL değerinde amerikan doları ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi (BGY-NPR
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