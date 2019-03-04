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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da fabrika yangını İzle

Hatay'da fabrika yangını İzle

- Yangından ve soğutma çalışmasından görüntüler - Defne kurutma fabrikasında çıkan yangın, hasara neden olduHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde defne kurutma fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Çağlalık Mahallesi'nde bulunan defne kurutma fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fabrika 

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