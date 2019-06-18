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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay'da ev yangını...Alevlerin etkisiyle piknik tüpü patladı, ahşap ev küle döndü Haberi

Hatay'da ev yangını...Alevlerin etkisiyle piknik tüpü patladı, ahşap ev küle döndü Haberi

Yanan evden görüntü

Ahşap Ev Ev Yangını 

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
-evdeki hasardan görüntü
-patlayan tüpün görüntüsü
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesinde bulunan Orhan Açık'a ait ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin etkisiyle mutfakta bulunan piknik tüpünün de patlamasıyla büyüyen yangında evin çatısı tamamen kül olurken, ev içerisinde bulunan eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangında kimseye zarar gelmezken, Açık ailesine ait olan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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