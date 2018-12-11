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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Hatay'da devletin kaynakları milletle buluşmuyor' - HATAY

'Hatay'da devletin kaynakları milletle buluşmuyor' - HATAY

" Hatay 'da devletin kaynakları milletle buluşmuyor" - HATAY - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler'in sivil toplum kuruluşları ile buluşması detay - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler'in konuşmasıHATAY (AA) - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Hatay 'da devletin gücü, imkanı, zenginliği ve kaynaklarının milletle buluşmadığını söyledi.

Dörtyol ilçesinde, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Güler, ilçede, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol Narenciye Üreticileri Birliği, Eğitim Bir - Sen Dörtyol Şubesi yöneticilerini ziyaret etti.Güler, ardından, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. Hatay 'da sadece merkezi hükümet eliyle hizmetlerin milletle buluştuğunu ifade eden Güler, Hatay 'da devletin en büyük bütçesinin, en büyük kaynağının Hatay Büyükşehir Belediyesi bütçesi olduğunu kaydetti.
Bu bütçenin de milletle buluşturulmadığını vurgulayan Güler, şunları konuştu:" Hatay halkı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken hizmetlerden yoksun bırakılıyor. Hatay 'ın yollarının hali ortada, ilçelerimizdeki durum kötü. Mevcut belediye başkanı tabiri caizse yalan söylüyor. Her ilçemizde su ve yol problemleri var. Baktığımız zaman reklam panolarında, hizmetlerin bittiği yazılıyor ama böyle bir şey yok."Güler'in Dörtyol ziyaretlerine partililer de eşlik etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Belediye Başkanı Sivil Toplum Hükümet Yerel Seçim 

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