Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

-Helikopterin yanan alana su dökmesi



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu. Yangın 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlıkta zeytinlik alan kül olurken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

