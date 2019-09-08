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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

helikopter içi

Zeytinli Zeytinlik İtfaiye Eri Orman Yangını Helikopter 

-Helikopterin yanan alana su dökmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer ve çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu. Yangın 2 saatin sonunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlıkta zeytinlik alan kül olurken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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