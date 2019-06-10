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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

İtfaiyenin yangına müdahalesi

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-Askeri itfaiyesinin ve erlerin yangına müdahalesi

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’da askeri cephaneliğe yakın noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan askeri cephanelik çevresinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının cephanelik çevresinde çıktığını gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve askeri itfaiye yangına müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin ve askeri personelin erken müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü. (ELF-
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