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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da bomba paniği

Hatay’da bomba paniği

Polislerin alanda önlem alması

Bomba İhbarı Dondurulmuş Gıda Bomba Paniği Bomba İmha Uzmanı Geri Çekilme 

-İmha uzmanının poşete bakması
-Gıda olduğunu anlayınca geri çekilmesi
-Sivil polislerin poşeti kontrol etmesi
-Poşetin içindekiler yakın çekim

( HATAY )- Bomba imha uzmanının açtığı poşetten dondurulmuş gıda çıktı HATAY

- Hatay’da şüpheli poşet alarmı paniğe neden oldu. İskenderun İlçesi, Cumhuriyet Meydanı’nda ATM'lerin olduğu alanda bulunan şüpheli poşet için bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, meraklı kalabalık polis tarafından uzaklaştırıldı. Meydan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanının kontrol ettiği poşetin içerisinden dondurulmuş gıda maddeleri çıktı. Olay sonrası çevredekiler rahat bir nefes alırken, ekipler poşetin kime ait olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı.
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