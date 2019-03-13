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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da bir apartmanda yangın çıktı

Hatay'da bir apartmanda yangın çıktı

- - Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun konuşmasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1'i bebek 5 kişi dumandan etkilendi.Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye merdiveni yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangın yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.Hastanede gazetecilere açıklamada bulunan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını söyledi.

İtfaiye raporuna göre yasal işlemlerin yapılacağını belirten Karamehmetoğlu, "Apartmanda dumandan etkilenen vatandaşlarımız itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çok şükür kimsede herhangi olumsuz durum yok. Bebeğimizin de sağlık durumu iyi. Kurtarma faaliyetlerinde bulunan 1 itfaiye erimiz de dumandan etkilenmişti o da tedavi altında." diye konuştu.

İtfaiye Merdiveni Hastane İtfaiye Eri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

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