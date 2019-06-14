Hatay’da binanın çatısına yıldırım düştü

-Bina sakinlerinin açıklaması

-Durum: cafeden geçildi



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Erzin ilçesinde saat 19:00 sularında başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırımın düşmesi sonucu binanın çatısındaki güvenlik duvarını patlatıp molozlar kaldırım üzerine düştü. Gerçekleşen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bina sakinleri tarafından yapılan açıklamada; “Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda binanın çatı katında büyük bir gürültüyle patlamanın olduğu, can kaybının olmadığı belirtildi.”

