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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatay’da binanın çatısına yıldırım düştü

Hatay’da binanın çatısına yıldırım düştü

Binadan görüntü

Çatı Katı Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Nadan 

-Bina sakinlerinin açıklaması
-Durum: cafeden geçildi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Erzin ilçesinde saat 19:00 sularında başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırımın düşmesi sonucu binanın çatısındaki güvenlik duvarını patlatıp molozlar kaldırım üzerine düştü. Gerçekleşen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bina sakinleri tarafından yapılan açıklamada; “Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda binanın çatı katında büyük bir gürültüyle patlamanın olduğu, can kaybının olmadığı belirtildi.”
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