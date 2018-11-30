Hatay'da bin 500 çocuğa yüzme öğretilecek

- Yüzme öğrenen çocuklardan genel ve detay görüntü - Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürü Ferit Ali Gündel'in açıklamasıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında bin 500 çocuk ücretsiz yüzme dersi almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 72 il deki yüzme havuzlarında başlatılan projeyle yüz günde yüz bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel yaptığı açıklamada, her ay 500 çocuk olmak üzere, 3 ayda bin 500 çocuğa yüzme öğreteceklerini söyledi.
Gündel, "Programımızın amacı çocuklarımızı sporla tanıştırmak, spor kültürünü oluşturmak hemde çocuklarımız arasında bir kaynaşma sağlamaktır. Yüzme sporu hayat kurtaran bir spor hem kendi hayatını hemde başkalarının hayatını kurtaran bir spor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu faaliyet sayesinde toplamda 100 bin çocuğumuza ulaşarak yüzme öğreteceğiz." dedi.