Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi

- Jandarma kamerasından sigaranın ele geçirilme anı - Jandarma ekiplerinin yol kontrolü - Jandarma tarafından ele geçirilen kaçak sigaralarHATAY (AA) - Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Kırıkhan - Hassa yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri ihbar üzerine 45 HK 406 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada koltuk arkasına "zulalanmış" bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.D. (65) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Jandarma Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı