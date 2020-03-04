Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih suresi okundu

-Kur'anı- Kerim okunurken detay

-Protokol detay

-Törene katılanlar genel detay

-Dua edilirken detay

-Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur konuşma

-Törene katılanlar detay

-Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı konuşma

-Hatm-i Şerif okunurken detay

-Dua edilirken detay

-Katılanlar Türk Bayraklarını sallarken detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Altınözü ilçeisinde şehitler için Kur’an-Kerim, Bahar Kalkanı Harekatı için de Fetih suresi okundu. Hatay’ın Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyesinin organizasyonuyla binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dualar okundu. Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Suriye’deki ateşin Türkiye’yi de yakacağını bildiklerini ifade ederek, “Son yüzyılın en gaddar savaşlarından birisinin yürütüldüğü coğrafyaya çok yakın ve oradaki mazlumların acısını yüreklerinde yaşayan milletin evlatları olarak Suriye'deki ateşin bizi de yakacağını bilen, bunun sorumluluğunu taşıyan birileri olarak 9 yılı bitirdik. Mazlumların üzerine varil bombalarının atıldığına şahit olduk. Çocuk, kadın ayrımı gözetmeksizin hedef alındığına şahit olduk. Ama şunu da biliyoruz bu savaşı bitirecek olan ümmetin son ordusu İslam'ın ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Buraya girmeden bu savaş bitmeyecekti” dedi.

Kaymakam Uygur, Suriye’de uluslararası siyasetin etkili olduğunu belirterek, “Kahraman askerlerimiz bu milletin göz bebeği silahlı kuvvetlerimiz İdlib'de savaş halinde. Tabii ki karşımızda Şam olsa emin olun F-16’larımız yarım saatte Şam'daki Esad'ın Sarayı'nı yerle bir ederler ama uluslararası siyaset, bir sürü denklem, bizim elimizi kolumuzu bağlıyor” ifadelerini kullandı. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise tek bir amaç için toplandıklarını ve bunun ana gayesinin vatan sevgisi olduğunu söyledi.



(GKH-



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