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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da baba ve üvey iki kızı gölette kayboldu

Hatay'da baba ve üvey iki kızı gölette kayboldu

- - Olayın olduğu göletten detay görüntüler - Arama çalışmalarından detay görüntüler - Vatandaşlardan detay görüntülerHATAY (AA) - Hatay 'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren baba ve üvey iki kızı kayboldu.Alınan bilgiye göre, Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz (49), üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) ile Yarseli Barajı yanındaki tarlalarına fasulye ekmeye gitti.Bir müddet sonra baba Korkmaz, serinlemek amacıyla girdiği baraj gölünde çırpınmaya başladı.
Bunun üzerine durumu fark ederek babalarını kurtarmak için gölete atlayan Aslan kardeşler ile Korkmaz, suda kayboldu.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Suda kaybolan baba ve kızların bulunması için Adana'dan kurtarma ekiplerinin beklendiği öğrenildi.

Jandarma Baraj Göleti Baraj Gölü Sağlık Ekipleri 

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